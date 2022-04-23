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52 минуты назад

Mошенник попался при использовании старого способа обмана пенсионеров

Мослентаиещё 3

Mошенник попался при использовании старого способа обмана пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Медиа.

Mошенник попался при использовании старого способа обмана пенсионеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, злоумышленник звонил пожилым людям и, представляясь полицейским, сообщал, что их родственники якобы задержаны за преступления и будут привлечены к уголовной ответственности, однако при выплате определенной денежной компенсации смогут избежать наказания и будут отпущены.

Затем аферист приезжал к пенсионерам домой и забирал деньги. Общая сумма ущерба по четырем эпизодам составила 710 тысяч рублей, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 91-летний российский актер Иван Краско едва не стал жертвой мошенников, продающих по телефону «средства для восстановления здоровья».

Происшествия,Иван Краско,Татьяна Петрова,МВД России,
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