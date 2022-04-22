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24 минуты назад

Названы последствия крушения Ан-26 в Запорожской области

Алиса Селезнёва

По предварительным данным, при падении в Запорожской области военно-транспортного самолета Ан-26 один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает ТАСС.

Названы последствия крушения Ан-26 в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился сегодня в Вольнянском районе Запорожской области.

По данным запорожской обладминистрации, самолет задел электрическую опору, после чего загорелся двигатель. При этом в пресс-службе подчеркнули, что эта информация пока не подтверждена.

«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Численность экипажа и причины падения выясняются», - отметили в администрации.

В свою очередь украинские СМИ опубликовали информацию, что упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, пишет РИА Новости.

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