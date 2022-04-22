Названы последствия крушения Ан-26 в Запорожской области

По предварительным данным, при падении в Запорожской области военно-транспортного самолета Ан-26 один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом со ссылкой на местную администрацию сообщает ТАСС.
Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился сегодня в Вольнянском районе Запорожской области.
По данным запорожской обладминистрации, самолет задел электрическую опору, после чего загорелся двигатель. При этом в пресс-службе подчеркнули, что эта информация пока не подтверждена.
«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Численность экипажа и причины падения выясняются», - отметили в администрации.
В свою очередь украинские СМИ опубликовали информацию, что упавший в Запорожской области Ан-26 не был сбит, пишет РИА Новости.
С 24 февраля на Украине проходит российская спецоперация. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».