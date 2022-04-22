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11 минут назад

Украинский самолет Ан-26 упал в Запорожской области

Алиса Селезнёва

Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился в Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу областной администрации пишет ТАСС.

Самолет Ан-26 упал в Запорожской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным запорожской обладминистрации, авиакатастрофа произошла в Вольнянском районе.

«Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются», - заявили в пресс-службе, пообещав позже озвучить подробности ЧП.

Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнил, что самолет принадлежал Воздушным силам ВСУ. Ан-26 является военно-транспортным самолетом.

Ранее в России под Иркутском упал самолет Ан-12. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Якутск — Иркутск, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. На месте падения самолета загорелась трава, пожар был потушен экстренными службами региона. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.

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