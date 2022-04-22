Самолет Ан-26 упал в Запорожской области

Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился в Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу областной администрации пишет ТАСС.
По данным запорожской обладминистрации, авиакатастрофа произошла в Вольнянском районе.
«Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются», - заявили в пресс-службе, пообещав позже озвучить подробности ЧП.
Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнил, что самолет принадлежал Воздушным силам ВСУ. Ан-26 является военно-транспортным самолетом.
Ранее в России под Иркутском упал самолет Ан-12. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Якутск — Иркутск, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. На месте падения самолета загорелась трава, пожар был потушен экстренными службами региона. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.