Самолет Ан-26 упал в Запорожской области

Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, разбился в Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на пресс-службу областной администрации пишет ТАСС.

Ранее в России под Иркутском упал самолет Ан-12. Он осуществлял грузовой рейс по маршруту Якутск — Иркутск, возвращаясь в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку. На месте падения самолета загорелась трава, пожар был потушен экстренными службами региона. В результате авиакатастрофы погибли все члены экипажа.