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15 минут назад

Экс-жену главреда МК задержали за кражу

Елена Прошина

Бывшая супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева Евгения Ефимова подозревается в краже у него картин и коллекционных книг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экс-жену главреда МК задержали за кражу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время Ефимова задержана и находится под подпиской о невыезде. Как уточняется, кража была совершена еще в 2018 году.

«Полицией по подозрению в краже задержана Евгения Ефимова. После проведения следственных действий ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сказал источник.

Напомним, развод Павла Гусева с Ефимовой сопровождается громким скандалом. В сентябре 2018 года Гусев обратился в полицию с заявлением о краже супругой из его квартиры в Малом Козихинском переулке дорогостоящих вещей. Речь идет о коллекции книг и картин известных художников, стоимость которых оценивается в $2 млн. Ефимова находилась в статусе свидетеля.

Ранее суд разделил имущество бывших супругов, присудив Ефимовой более 100 млн рублей. Однако останавливаться на этом она не захотела. Ефимова намеревалась инициировать раздел издательского дома и зарубежных активов семьи Гусева.

Происшествия,Евгения Ефимова,Павел Гусев,
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