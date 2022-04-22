Экс-жену главреда МК задержали за кражу

Бывшая супруга главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева Евгения Ефимова подозревается в краже у него картин и коллекционных книг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В настоящее время Ефимова задержана и находится под подпиской о невыезде. Как уточняется, кража была совершена еще в 2018 году.

«Полицией по подозрению в краже задержана Евгения Ефимова. После проведения следственных действий ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сказал источник.

Напомним, развод Павла Гусева с Ефимовой сопровождается громким скандалом. В сентябре 2018 года Гусев обратился в полицию с заявлением о краже супругой из его квартиры в Малом Козихинском переулке дорогостоящих вещей. Речь идет о коллекции книг и картин известных художников, стоимость которых оценивается в $2 млн. Ефимова находилась в статусе свидетеля.