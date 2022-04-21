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49 минут назад

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до пяти

Алиса Селезнёва

В результате пожара в оборонном НИИ в Твери погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Ранее сообщалось о двух жертвах пожара.

Днем 21 апреля в НИИ воздушно-космической обороны, расположенном в центре Твери, произошел пожар. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, огонь охватил несколько этажей.

Источники СМИ сообщали, что около 30 человек пострадали при пожаре. Часть из них надышались дымом, другие получили ушибы и травмы, так как прыгали из огонь, спасаясь от пожара.

В правительстве Тверской области заявили, что людей из здания эвакуировали.

Tvernews сообщает, что тушить пожар помогают вертолеты.

Источник ТАСС назвал возможной причиной пожара аварийную работу электросети. Он заявил, что само здание и проводка в нем старые.

Tverigrad сообщает, что, по предварительным данным, возгорание началось на втором этаже в старом корпусе НИИ, в закрытой комнате. Оттуда огонь начал быстро распространяться по деревянным перекрытиям.

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