Прокурор попросил 3,5 года условно для депутата Рашкина

"Суд провел прения сторон по делу, гособвинитель попросил назначить Рашкину наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года. Защита попросила о назначении судебного штрафа", - сказал защитник, уточнив, что приговор будет оглашен 22 апреля.

Следственный комитет предъявил Рашкину обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре прошлого года принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.