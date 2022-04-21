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32 минуты назад

Прокурор попросил 3,5 года условно для депутата Рашкина по делу о незаконной охоте

ТАСС

Гособвинитель попросил суд в Саратове приговорить к 3,5 года условно депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, обвиняемого по делу о незаконной охоте. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Константин Лазарев.

Прокурор попросил 3,5 года условно для депутата Рашкина
Фото: ТАССТАСС

"Суд провел прения сторон по делу, гособвинитель попросил назначить Рашкину наказание в виде 3,5 года условно с испытательным сроком на 4,5 года. Защита попросила о назначении судебного штрафа", - сказал защитник, уточнив, что приговор будет оглашен 22 апреля.

Следственный комитет предъявил Рашкину обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре прошлого года принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.

Происшествия,Константин Лазарев,Валерий Рашкин,Следственный комитет,КПРФ,Госдума,
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