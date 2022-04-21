Суд отправил в колонию участницу Pussy Riot Алехину

Пресненский суд столицы заменил наказание с ограничения свободы на реальный срок участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированных акций 23 января 2021 года в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

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«Представление ФСИН удовлетворено, Алехиной заменено наказание на лишение свободы в колонии общего режима», - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

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С учетом отбытого срока, под стражей Алехина должна провести 21 день. Сама Алехина не пришла на заседание.

В сентябре 2021 года Алехина была приговорена Преображенским судом к одному году ограничения свободы. Судом Алехиной установлены следующие ограничения: не покидать место постоянного проживания в период с 22:00 до 6:00, не изменять место жительства или пребывания, место работы или учебы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания, не выезжать за пределы Москвы. Также Алехиной запрещено посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что по факту нарушения режима самоизоляции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). Как установил суд, организаторы и участники несогласованных акций 23 января 2021 года создали угрозу распространения COVID-19. Так, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания. По данным властей столицы, на митинг пришли 19 человек с COVID-19.