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1 час назад

В Москве арестован «звездный» адвокат Вадим Лялин

Алиса Селезнёва

«Звездный» адвокат Вадим Лялин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и арестован по решению суда на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвоката Стаса Костюшкина и Ромы Жигана арестовали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, адвокат, клиентами которого были футболист Роман Широков, рэпер Рома Жиган, Алана Мамаева и Стас Костюшкин, был задержан правоохранителями на Воробьевых горах 16 апреля.

Басманный суд Москвы отправил его под стражу на два месяца.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца адвоката Дареджан Квеидзе, представлявшую интересы экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Адвоката обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Продюсер и экс-совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер заявил, что Квеидзе якобы получила от него 1,5 млн долларов за услуги, но никакой юридической помощи не оказала. Сама Квеидзе обвинения отвергла. По ее словам, она представляла интересы в суде по делу об аффилированной Глоцером компании и выиграла дело.

Происшествия,Дареджан Квеидзе,Алана Мамаева,Стас Костюшкин,Юрий Глоцер,Роман Широков,Алексей Улюкаев,КБ "БФГ-Кредит",
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