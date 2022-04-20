Адвоката Стаса Костюшкина и Ромы Жигана арестовали в Москве

«Звездный» адвокат Вадим Лялин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и арестован по решению суда на два месяца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, адвокат, клиентами которого были футболист Роман Широков, рэпер Рома Жиган, Алана Мамаева и Стас Костюшкин, был задержан правоохранителями на Воробьевых горах 16 апреля.

Басманный суд Москвы отправил его под стражу на два месяца.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца адвоката Дареджан Квеидзе, представлявшую интересы экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Адвоката обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.