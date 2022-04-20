Задержаны еще шесть членов банды Басаева

В Санкт-Петербурге и Татарстане задержали шестерых фигурантов уголовного дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе СК РФ и Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"В ходе расследования 19 апреля во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению", - говорится в сообщении. В ФСБ уточнили, что пятеро были задержаны в Татарстане, еще один - в Петербурге.

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В СК РФ отметили, что Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов являются жителями Татарстана. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 РФ, ст. 317 УК РФ ("Вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих").

В СК сообщили, что следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с особой тяжестью совершенных преступлений. В ФСБ подчеркнули, что сформирована неопровержимая доказательная база участия задержанных в этом преступлении.

В ФСБ отметили, что, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжают разыскивать всех членов банд Басаева и Хаттаба, принимавших участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.