В Турции взорвался автобус

В Турции взорвали автобус с работниками СИЗО. Взрыв произошел при помощи самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал 24 TV.

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По данным МВД Турции, инцидент произошел в городе Бурса на западе Турции около 07:30 (время совпадает с московским). В автобусе, перевозившем сотрудников местного следственного изолятора, по неустановленным причинам произошел взрыв. В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения.

По словам губернатора провинции Бурса Якупа Джанполата, по предварительной информации, для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.

В настоящее время проводится расследование, ведутся следственные действия по поимке преступников. По информации агентства DHA, не исключена версия теракта.