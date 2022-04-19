В Коми арестовали директоров госкомпаний за хищение 34 млн рублей

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайства следствия и отправил под стражу генерального директора АО "Коми коммунальные технологии" Павла Назарова, нынешнего гендиректора АО "Коми тепловая компания" Николая Титова и экс-руководителя предприятия Дмитрия Макарова, а также советника директора АО "Бункерная компания" Дмитрия Аникина. Они обвиняются в растрате более 34,14 млн рублей, а также получении и даче взяток в особо крупном размере, сообщили ТАСС во вторник в суде.

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"Сыктывкарский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов уголовных дел о хищении более 34 млн рублей, получении и даче взяток в особо крупном размере. Гендиректор АО "Коми коммунальные технологии" Павел Назаров арестован на два месяца, по 14 июня. Он обвиняется в совершении преступлений по части 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата") и по части 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Свою вину он не признал", - сообщили ТАСС в суде.

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Также на два месяца арестован генеральный директор АО "Коми тепловая компания" Николай Титов. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, свою вину он отрицает. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении бывшего гендиректора "Коми тепловой компании" Дмитрия Макарова, он также обвиняется в совершении особо крупной растраты в составе организованной группы лиц. Арестован на два месяца и советник директора АО "Бункерная компания" Дмитрий Аникин, сообщили в суде.

Подробности дела

Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ по Республике Коми, они объединены в одно производство. По версии следствия, которое ведет следственное управление СК РФ по Коми, в период с августа 2021 по январь 2022 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, реализовали преступную схему, в результате которой похитили средства АО "Коми тепловая компания" на общую сумму более 34 млн рублей. Между АО "Коми тепловая компания" и АО "Бункерная компания" заключались договоры поставки нефтепродуктов и дополнительные соглашения к ним с ценами на продукцию, существенно превышающими рыночную. Впоследствии разница в стоимости товара от рыночной цены обналичивались и расходовались участниками организованной группы по их усмотрению.

За совершение действий в интересах АО "Бункерная компания" член совета директоров АО "Коми тепловая компания", являющийся одновременно заместителем генерального директора АО "Коми коммунальные технологии", получил в качестве взятки наличными не менее 1,7 млн рублей от общей суммы не менее 6,9 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.