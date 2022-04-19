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41 минуту назад

Бывшего российского замминистра арестовали

Lenta.ruиещё 3

В Хабаровске бывшего первого замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова арестовали по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшего российского замминистра арестовали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, мужчина проведет в СИЗО два месяца. Подробности его дела не разглашаются.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, бывшего замминистра заподозрили в махинации с лесом. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы сотрудники Минвостокразвития незаконно выдали федеральную субсидию в 840 миллионов рублей на возмещение затрат, связанных со строительством инфраструктуры для проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в поселке Березовый Солнечного района Хабаровского края».

Однако производство до сих пор не было введено в эксплуатацию. Выделенные деньги, полагают правоохранители, были похищены.

Крутиков работал в Минвостокразвития с 2013 года. Покинул свой пост в 2021 году.

Происшествия,Александр Крутиков,Минвостокразвития,
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