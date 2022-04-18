«Русские хакеры» парализовали сайты польских аэропортов

«Мы выбрали именно аэропорты, потому что они являются стратегически важными объектами для населения Польши. Раз польское правительство не слышит нас и продолжает содействовать поставкам оружия в зону спецоперации на Украине, пусть это донесут до власти сами граждане страны. Мы считаем целесообразным в такой ситуации нанести финансовый ущерб внутренней экономике Польши», — сказал основатель движения Killnet под ником Killmilk.