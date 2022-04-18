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21 минуту назад

Названа основная версия гибели семьи банкира в Москве

Вероника Полынина

Бывший вице-президент Газпромбанка Вячеслав Аваев мог убить семью на почве ревности.

Названа основная версия гибели семьи банкира в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации телеграм-канала Baza, 47-летняя жена Аваева была беременна не от него. Бизнесмен узнал об измене, расправился с женой и 13-летней дочерью, а затем покончил с собой.

Напомним, тела трех человек были найдены в квартире на Университетском проспекте. Их обнаружила родственница после того, как семейный водитель и няня Аваевых сообщили, что не смогли попасть в квартиру к своим работодателям.

В Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка»

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура Москвы поставила ход расследования дела на контроль.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. В настоящее время, согласно приоритетной версии, мужчина совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, а после застрелился сам», - рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

СК опубликовал в телеграм-канале видео из квартиры Аваева. На нем видно собранный чемодан и разбросанные по полу вещи.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,Газпромбанк,
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