В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

ФСБ России задержала в Карачаево-Черкесии трёх сторонников террористической организации «Исламское государство»*, готовивших теракт.
«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта», — отметили в ФСБ.
В ноябре прошлого года двое вооружённых боевиков были уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.