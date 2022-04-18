В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта», — отметили в ФСБ.

В ноябре прошлого года двое вооружённых боевиков были уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб.