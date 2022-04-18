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26 минут назад

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Черкесске

RT на русскомиещё 9

ФСБ России задержала в Карачаево-Черкесии трёх сторонников террористической организации «Исламское государство»*, готовивших теракт.

В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт
Фото: ТАССТАСС

«Федеральной службой безопасности на территории Карачаево-Черкесской Республики пресечена подготовка террористического акта», — отметили в ФСБ.

В ноябре прошлого года двое вооружённых боевиков были уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Происшествия,Верховный суд,ФСБ,Исламское государство,
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