Рядом с Курильскими островами произошло мощное землетрясение

Сейсмологи во вторник в 08:39 (00:39 мск) зарегистрировали в Охотском море рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила ТАСС начальник сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.