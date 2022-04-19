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24 минуты назад

Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 4,8

ТАССиещё 1

Сейсмологи во вторник в 08:39 (00:39 мск) зарегистрировали в Охотском море рядом с Курилами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила ТАСС начальник сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова.

Рядом с Курильскими островами произошло мощное землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эпицентр располагался в Охотском море в 50 километрах юго-западнее острова Онекотан (северная группа Большой гряды Курильских островов - прим. ТАСС) на глубине 147 километров", - рассказал собеседник агентства.

Данные об ощущаемости подземных толчков уточняются. Угрозы цунами нет.

Происшествия,Катастрофы,Елена Семенова,РАН,
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