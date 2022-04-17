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37 минут назад

Во ФСИН рассказали об отказе авторитета Шишкана подчиняться сотрудникам СИЗО

Lenta.ru

ФСИН России заявила о несоответствии действительности сообщений в СМИ об избиении в СИЗО криминального авторитета Олега Медведева, известного в преступных кругах как Шишкан или Олег Раменский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Во ФСИН рассказали об отказе авторитета Шишкана подчиняться сотрудникам СИЗО
Фото: ТАССТАСС

Обвиняемый отказался выполнять законные требования сотрудников спецучреждения — проследовать на судебное заседание. После неоднократных предупреждений фсиновцы применили к нему прием — загиб руки за спину. Все действия сотрудников СИЗО зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После приема Медведева осмотрел медработник, который не выявил у него телесных повреждений.

ФСИН направит материалы об инцидента в следственные органы и прокуратуру для дачи правовой оценки.

В своем опровержении ведомство указывает материал агентства Regnum, в котором адвокат Елена Сенина заявила, что 14 апреля ее подзащитного Медведева избили сотрудники СИЗО-1 («Матросская Тишина») перед заседанием суда о продлении срока его ареста. Со слов обвиняемого, он отказался от еды в СИЗО, так как боялся отравления. После этого девять сотрудников изолятора ударили его по голове и спине, проткнули ладонь ключом от камеры. Медведев рассказал, что его доставили в суд без обуви и верхней одежды, в наручниках на руках и ногах в позе «ласточка». После избиения у него был вывихнут плечевой сустав.

Шишкан был задержан 15 июля 2019 года. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи. По версии следствия, Медведев контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей нескольких компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.

Происшествия,Олег Медведев,Татьяна Сидорова,ФСИН,
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