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20 минут назад

Массовая драка в подмосковных Люберцах попала на видео

Мослента

В подмосковных Люберцах произошла массовая драка с участием приезжих. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в Telegram-канале «Мои Люберцы».

На кадрах, выложенных в сеть, видно, что как минимум 20 человек ходят между припаркованными во дворе машинами и ругаются между собой, некоторые из них дерутся. Среди участников конфликта также был замечен мужчина на костылях, что очень удивило автора ролика.

«Наверное, точку на рынке не поделили», «Вот так и паркуй потом машины... Кто это, что за конфликт, почему здесь? Ужас», «Дикость какая-то. Возвращение в 90-е», — прокомментировали юзеры.

В Москве мужчина вышел из автомобиля на полном ходу

Ранее сообщалось о задержании более сотни участников драки мигрантов на Шелепихинской набережной.

Происшествия,Видео,
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