Уволившего Райкина ректора отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест отправил ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Фото: RAIKIN-SCHOOL.COM RAIKIN-SCHOOL.COM

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», - сказала Савельева.

Полянкин будет находиться под домашним арестом до 3 мая.

12 апреля Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с поста художественного руководителя театральной школы его имени. По словам Райкина, Полянкин своим приказом упразднил должность худрука.