Уволившего Райкина ректора отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест отправил ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полянкина Анатолия Евсеевича», - сказала Савельева.
Полянкин будет находиться под домашним арестом до 3 мая.
12 апреля Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с поста художественного руководителя театральной школы его имени. По словам Райкина, Полянкин своим приказом упразднил должность худрука.
До этого Константин Райкин обвинил Анатолия Полянкина в краже зданий «Райкин-центра» и Высшей школы сценических искусств. Здания ранее принадлежали «Фонду поддержки и развития культуры имени А.И. Райкина».