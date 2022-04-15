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1 час назад

Обвиняемого во взятке генерала Трифонова выпустили из СИЗО

Ura.Ru

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов направлен судом под домашний арест. Информацию URA.RU подтвердила адвокат подсудимого Ольга Кезик.

Обвиняемого во взятке генерала Трифонова выпустили из СИЗО
Фото: ura.ruura.ru

«Его выпустили из СИЗО. Отправили под домашний арест», — сообщила адвокат. Соответствующее ходатайство рассмотрели на заседании 15 апреля.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими. У него также резко ухудшилось здоровье.

Происшествия,Эдуард Воронин,Игорь Трифонов,
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