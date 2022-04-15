Обвиняемого во взятке генерала Трифонова выпустили из СИЗО

URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.

Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими. У него также резко ухудшилось здоровье.