Обвиняемого во взятке генерала Трифонова выпустили из СИЗО

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор Игорь Трифонов направлен судом под домашний арест. Информацию URA.RU подтвердила адвокат подсудимого Ольга Кезик.
«Его выпустили из СИЗО. Отправили под домашний арест», — сообщила адвокат. Соответствующее ходатайство рассмотрели на заседании 15 апреля.
URA.RU обратилось в пресс-службу Ленинского районного суда, где проходило заседание. Там не ответили на звонок корреспондента агентства.
Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин во время допросов сообщил следователям информацию о передаче денег. Трифонов жаловался, что из-за нахождения в СИЗО не может связаться с родными и близкими. У него также резко ухудшилось здоровье.