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2 часа назад

В Грузии расследуют готовящееся нападение на члена грузинской делегации на Украине

ТАСС

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) начала расследование возможного готовящегося нападения на члена грузинской парламентской делегации, которая отправилась с визитом на Украину. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе СГБ.

В Грузии расследуют готовящееся нападение на члена грузинской делегации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский ранее в пятницу сообщил журналистам, что они получили информацию о том, что грузинской делегации планируют устроить провокации. Он утверждает, что за этим стоят представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутаты которой отказались входить в состав парламентской делегации. Какой именно будет провокация, Вольский не уточнил.

"На основании информации, полученной Службой госбезопасности, начато расследование по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса [Грузии], что подразумевает нападение на государственное политическое должностное лицо. Информация незамедлительно была направлена украинским коллегам", - сказала сотрудница пресс-службы СГБ.

Грузинские депутаты отправились на Украину выразить поддержку Киеву. В состав делегации, которой руководит спикер парламента Шалва Папуашвили, вошли восемь депутатов, в том числе и четыре оппозиционных парламентария.

Происшествия,Георгий Вольский,
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