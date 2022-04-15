В Москве мужчина вышел из автомобиля на полном ходу

В Москве мужчина вышел из минивэна во время движения, запись инцидента опубликовал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что видео снято на Ленинградском шоссе. На записи видно, как мужчина выходит из открытой двери минивэна, который движется на высокой скорости, и едва не попадает под движущийся по соседней полосе автомобиль.

Информация о пострадавшем не уточняется, как и то, что предшествовало инциденту.