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36 минут назад

Описаны разрушения в селе под Белгородом после украинского обстрела

Lenta.ru

Из-за обстрела села Журавлевка в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) были повреждены более 20 домов и одна школа. Об этом, описывая разрушения в селе, заявил заместитель губернатора российского региона Владимир Базаров на своей странице во «ВКонтакте», передает ТАСС.

Описаны разрушения в селе под Белгородом после украинского обстрела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Базаров выехал в российское село по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Для фиксации нанесенного ущерба замгубернатора вместе с представителями Белгородского района осмотрел более 20 домов и школу, рассказал он.

Об украинском обстреле села Журавлевка Белгородской области стало известно в четверг, 14 апреля. Пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье.

Помимо этого, 14 апреля ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. Атаке также подверглись жилые дома в Климовском районе Брянской области. Тогда за помощью обратились восемь человек, среди которых беременная женщина и ребенок. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что самое тяжелое состояние после обстрела ВСУ у 74-летней женщины — она потеряла ногу.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Александр Богомаз,Владимир Базаров,
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