Описаны разрушения в селе под Белгородом после украинского обстрела

Из-за обстрела села Журавлевка в Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) были повреждены более 20 домов и одна школа. Об этом, описывая разрушения в селе, заявил заместитель губернатора российского региона Владимир Базаров на своей странице во «ВКонтакте», передает ТАСС.

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Базаров выехал в российское село по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Для фиксации нанесенного ущерба замгубернатора вместе с представителями Белгородского района осмотрел более 20 домов и школу, рассказал он.

Об украинском обстреле села Журавлевка Белгородской области стало известно в четверг, 14 апреля. Пострадал 37-летний местный житель — он получил легкое осколочное ранение в предплечье.