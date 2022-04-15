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2 часа назад

В Симферополе частично подтопило набережную после сброса из водохранилища

ТАСС

Часть пешеходной набережной реки Салгир в Симферополе подтоплена после сброса из водохранилища, значительного ущерба удалось избежать, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

В Симферополе частично подтопило набережную после сброса из водохранилища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Крыма утром в четверг предупредили жителей Симферополя об увеличении в четыре раза сброса воды из водохранилища из-за затяжных дождей и возможных подтоплениях. К вечеру приток уменьшился, председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ситуация стабильная и контролируемая.

"Подтоплена часть пешеходной набережной, сброс выполнялся плановый, последствия, соответственно, были прогнозируемыми. Жилые строения (ул. Ракетная, Комсомольское) не подтоплены. В ночное время глава администрации и профильные специалисты дежурили и контролировали ситуацию", - сказал собеседник агентства.

Также он уточнил, что заранее в районе улицы Ракетной сотрудники городских служб проводили "мероприятия по недопущению подтапливания береговой зоны", выполнялась дополнительная очистка и укрепление русла.

"Благодаря принятым мерам значимого материального ущерба удалось избежать", - добавил представитель мэрии Симферополя.

В Мининформе Крыма накануне сообщили, что городские службы работают в экстренном режиме.

Происшествия,Юрий Гоцанюк,
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