Назван способ, который поможет пресечь украинские обстрелы и авиаудары

Пресечь авиаудары со стороны Украины по российским населённым пунктам можно только занятием сопредельной украинской территории, других технических вариантов нет, заявил NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он также назвал способ ликвидации артиллерийских обстрелов по российским объектам.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

Пресечь артиллерийские обстрелы можно только отодвинув линию соприкосновения от российско-украинской границы на некое безопасное расстояние, исчисляющиеся десятками километров. Никакого другого способа пресечь это не существует в природе, — сказал эксперт.

Собеседник отметил, что украинские вертолёты летели на низкой высоте и на ней можно проскочить воздушное пространство страны.

Вы не можете уставить границу протяжённостью в тысячи километров всю целиком зенитно-ракетными комплексами малой дальности, способными перехватывать эти цели на низкой высоте. Дырки всегда будут. Вглубь бы не дали пройти, но посёлок находится в приграничной полосе. Проскочить на малой высоте такое расстояние вполне реально, — объяснил Кашин.

Об обстреле ВСУ граничащего с Украиной Климовского района Брянской области стало известно днём 14 апреля. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребёнок. Всем пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. По версии следствия, два боевых вертолёта украинской армии незаконно вторглись в воздушное пространство России и произвели по меньшей мере шесть авиаударов по жилым домам.

По словам одного из местных жителей, в Климово прогремело три взрыва, после которых осколки ракет попали в жилые дома. Также, по данным ФСБ РФ, при обстреле Климово получили повреждения две машины беженцев, в них никто не пострадал.