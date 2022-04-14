Экс-хоккеист Мусатов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Бывший хоккеист Игорь Мусатов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал «112», спортсмен мог заниматься поиском «номиналов» для обналичивания денег, полученных из кипрского оффшора при помощи махинаций с документами.
Показания на спортсмена дал 36-летний Сергей Козловский, который проходит одним из обвиняемых по делу о мошенничестве. Мужчина пошел на сделку со следствием и назвал имена всех причастных к преступлению, а также раскрыл детали схемы.
По его словам, мошенники с помощью поддельных документов получили доступ к активам одного из оффшорных фондов на Кипре, а после, через подконтрольные компании, похитили более 65 млн рублей.
Среди участников оказался и Игорь Мусатов, который занимался поиском подставных лиц для создания фирм-однодневок, с помощью которых преступники обналичивали деньги.
Отметим, что Мусатов уже отбывал срок за аферу с криптовалютой на общую сумму в 800 тысяч долларов. В сентябре 2019 года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, однако в 2021 году спортсмен освободился по УДО. По информации канала, через некоторое время экс-хоккеиста вновь задержали по уголовному делу.