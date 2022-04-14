Генерал ВКС признал вину в получении взятки и раскаялся в содеянном

Бывший начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан признал вину в получении взятки в пять миллионов рублей и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в 235-м гарнизонном военном суде.

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По сведениям агентства, следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Виталий Дмитриев, расследующий это дело, попросил перевести фигуранта под домашний арест, так как тот помог установить соучастников преступления, а также важные для следствия обстоятельства по делу. Дмитриев добавил, что расследование будет завершено в ближайшее время.

Генерал ВКС, в свою очередь, пообещал не оказывать давление на свидетелей и потерпевших.