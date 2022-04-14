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8 минут назад

Генерал ВКС Кобан признал вину в получении взятки в пять миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Бывший начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Андрей Кобан признал вину в получении взятки в пять миллионов рублей и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в 235-м гарнизонном военном суде.

Генерал ВКС признал вину в получении взятки и раскаялся в содеянном
Фото: ТАССТАСС

По сведениям агентства, следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР Виталий Дмитриев, расследующий это дело, попросил перевести фигуранта под домашний арест, так как тот помог установить соучастников преступления, а также важные для следствия обстоятельства по делу. Дмитриев добавил, что расследование будет завершено в ближайшее время.

Генерал ВКС, в свою очередь, пообещал не оказывать давление на свидетелей и потерпевших.

Ранее стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал Кобана до 20 апреля. Его обвинили в совершении преступления по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, после чего сняли с должности. По версии следствия, Кобан получил пять миллионов рублей от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Происшествия,Виталий Дмитриев,Андрей Кобан,Следственный комитет,
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