ВСУ обстреляли жилые дома в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Он сообщил, что в результате обстрела пострадали два жилых дома в поселке Климово, есть пострадавшие.

«Сегодня ВСУ обстреляли пгт Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз.

В Климовской центральной районной больнице сообщают о семи пострадавших, в том числе ребенке и беременной женщине.

«Семь человек поступило. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», - рассказал представитель Климовской ЦРБ.

Также в четверг с территории Украины был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области. По данным погрануправления, в момент минометного обстрела на автомобильном пункте пропуска находились более 30 украинских беженцев, никто из них не пострадал.

Власти региона сообщили, что школы Брянской области с 15 апреля перейдут на дистанционное обучение.