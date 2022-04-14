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35 минут назад

Суд заменил Соболь ограничение свободы на реальный срок в колонии

ТАСС

Симоновский районный суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство столичного УФСИН и заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любови Соболь наказание с ограничения свободы на реальный срок в колонии по делу о нарушении санитарных норм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд заменил Соболь ограничение свободы на реальный срок в колонии
Фото: ТАССТАСС

"Суд удовлетворил ходатайство уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Москвы и заменил Соболь Л. Э., ранее осужденной по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), наказание в виде ограничения свободы на лишение свободы", - сказали в суде.

По словам адвоката Владимира Воронина, срок исчисляется со дня принятия решения о замене наказания. Таким образом, в колонии осужденной предстоит провести пять месяцев и 26 дней.

Преображенский суд Москвы 3 августа 2021 года признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Согласно решению суда, в период с 22:00 до 06:00 Соболь было запрещено покидать место жительства, менять место постоянного жительства без уведомления, а также посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Ей также было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Но вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию. Она была объявлена в розыск.

Происшествия,Любовь Соболь,Владимир Воронин,Фонд борьбы с коррупцией,
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