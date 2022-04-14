Российский погранпункт обстреляли со стороны Украины

Пограничный пункт пропуска в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 14 апреля, со ссылкой на пограничное управление ФСБ.
По предварительной информации, два автомобиля беженцев получили повреждения. При обстреле никто не пострадал.
13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле погранпункта из лесополосы стрелковым оружием со стороны Украины. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет.
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в связи с обстрелом поручил завести уголовное дело.