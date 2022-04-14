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38 минут назад

Россиянин выстрелил полицейскому в грудь на посту ДПС

Lenta.ruиещё 2

Под Волгоградом 35-летний мужчина выстрелил в грудь инспектору ДПС. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает «Волгоградская правда».

Под Волгоградом мужчина выстрелил в сотрудника ДПС
Фото: ТАССТАСС

По сведениям издания, 13 апреля в 22:15 на посту ДПС «Червленое» на трассе Волгоград — Сальск стражи порядка остановили автомобиль «Лада Приора» для проверки документов. В салоне находились водитель и пассажир, у которого не оказалось с собой паспорта. Из-за этого его пригласили в служебное помещение. Там он достал травматический пистолет и выстрелил в полицейского, после чего попытался сбежать.

Как пишут «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России Дарью Буянову, мужчина, понимая, что ему не удастся скрыться, произвел выстрел себе в голову из этого же пистолета.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Сейчас здоровью автоинспектора ничего не угрожает, а нарушитель находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
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