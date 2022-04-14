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23 минуты назад

Крейсер «Москва» получил повреждения после пожара и взрыва

Газета.Ru

В Минобороны РФ сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота РФ после пожара сдетонировал боезапас, передает ТАСС.

Раскрыты подробности пожара на ракетном крейсере «Москва»
Фото: ТАССТАСС

По данным военного ведомства, судно получило серьезные повреждения, весь экипаж эвакуировали.

О причинах пожара не сообщается.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя, став флагманом Черноморского флота. В 2008–2009 годах участвовал в военно-морских учениях в Средиземном море, в командно-штабных учениях «Восток-2010», «Кавказ-2012», российско-китайских маневрах «Мост дружбы — 2015» и др.

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Указом президента РФ Владимира Путина от 16 мая 2016 года награжден орденом Нахимова за заслуги в обеспечении безопасности государства, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Происшествия,Владимир Путин,Минобороны России,
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