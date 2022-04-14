Раскрыты подробности пожара на ракетном крейсере «Москва»

В Минобороны РФ сообщили, что на ракетном крейсере «Москва» Черноморского флота РФ после пожара сдетонировал боезапас, передает ТАСС.

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По данным военного ведомства, судно получило серьезные повреждения, весь экипаж эвакуировали.

О причинах пожара не сообщается.

«Москва» — российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя, став флагманом Черноморского флота. В 2008–2009 годах участвовал в военно-морских учениях в Средиземном море, в командно-штабных учениях «Восток-2010», «Кавказ-2012», российско-китайских маневрах «Мост дружбы — 2015» и др.