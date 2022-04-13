В Подмосковье обокрали дом известного оперного певца

В подмосковном Одинцове обокрали особняк двукратного обладателя «Грэмми», российского оперного певца Ильдара Абдразакова. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: Globallookpress Globallookpress

По данным издания, в полицию обратилась теща артиста, 62-летняя Татьяна Гвилава и рассказала, что в их коттедж через незапертую дверь проник неизвестный. По ее словам, злоумышленник украл наличные сбережения из кошелька в прихожей, обыскал дом, забрал дорогостоящие часы и ювелирные изделия.

«Предварительный ущерб от действий преступника составил около 2 300 000 рублей, но после точного подсчета потерь сумма может значительно вырасти», — приводит газета слова своего источника в правоохранительных органах.

По его данным, среди украденного — 12 штук часов люксовых брендов, ювелирные украшения и наличная иностранная валюта.

По факту произошедшего проводится проверка, преступника объявили в розыск. «Комсомолка» сообщает, что территория особняка и само здание не были оборудованы системами видеонаблюдения.