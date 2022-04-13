В Курской области обстреляли пограничный пункт

Власти Кореневского района граничащей с Украиной Курской области заявили об обстреле погранпункта. Огневые точки были подавлены российскими пограничниками. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, обстрелу подвергся пограничный пункт в деревне Гордеевка Кореневского района. С российской стороны жертв нет.

«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», - говорится в сообщении администрации района.

Ранее власти Курской области объявили высокий уровень террористической опасности в регионе из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.