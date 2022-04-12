На режиссера Ксении Собчак завели уголовное дело

На режиссера Сергея Ерженкова, работающего с Ксенией Собчак, завели уголовное дело за осквернение памятника Ленину.

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Как сообщает Readovka, в начале марта двое мужчин нанесли на памятник Ленина в Касимове Рязанской области «провокационную надпись белой краской». Вандалов задержали.

По информации телеграм-канала, один из задержанных – режиссер Сергей Ерженков, сотрудничающий с Ксенией Собчак.

На Ерженкова и его товарища завели уголовное дело о вандализме, совершенном группой лиц. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.