На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Вторая за сутки перестрелка между киргизскими и таджикскими пограничниками произошла во вторник на границе двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
"12 апреля 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел повторный инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении. На этот раз перестрелка продолжалась около 30 минут, в результате ранение получил киргизский военнослужащий.
Как уточняет погранведомство, таджикская сторона обстреляла киргизское село Достук из минометов.
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикских коллег не допустить эскалации обстановки на совместно охраняемой границе и прекратить обстрел мирных жителей", - говорится в сообщении.
Во вторник еще одна перестрелка между пограничниками двух стран произошла в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области (Киргизия). Причиной стал проход таджикских пограничников вглубь киргизской территории на 20 м. Был ранен военнослужащий Таджикистана.