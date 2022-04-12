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8 часов назад

Музыкант, обвиняемый по делу о похищении бизнесмена, пытался покончить с собой в суде

ТАССиещё 3

Шансонье Дмитрий Поляков, который проходит по делу о похищении бизнесмена из Украины, попытался покончить с собой в зале Останкинского суда Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант, обвиняемый по делу о похищении бизнесмена, пытался покончить с собой в суде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судьей Останкинского районного суда Москвы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об установлении срока для ознакомления с материалами дела в отношении обвиняемого Полякова Д. И., находящегося под стражей. После оглашения постановления обвиняемый предпринял попытки нанесения себе телесных увечий. При этом суд ходатайство следствия удовлетворил и ограничил Полякова в сроках ознакомления с делом", - сказали в суде.

Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, конвоиры и прибывшие медики оказали ему помощь.

"Сейчас его жизнь вне опасности. По факту инцидента начата проверка", - добавил он.

Поляков получил известность как исполнитель песен в жанре шансон, выступает под сценическим псевдонимом Дон Поляков. По данным СМИ, артиста обвиняют в похищении украинского бизнесмена Юрия Василенко, которого в свою очередь обвиняли в организации убийства экс-депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова. Музыкант вину не признает.

Василенко был похищен в Москве в январе 2019 года. Позднее полицейские нашли его тело за пределами столицы. В рамках этого дела ранее были осуждены трое жителей Курска.

Происшествия,Дмитрий Поляков,Денис Вороненков,КПРФ,Госдума,
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