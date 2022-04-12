Музыкант, обвиняемый по делу о похищении бизнесмена, пытался покончить с собой в суде

Шансонье Дмитрий Поляков, который проходит по делу о похищении бизнесмена из Украины, попытался покончить с собой в зале Останкинского суда Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Судьей Останкинского районного суда Москвы рассмотрено ходатайство органа предварительного расследования об установлении срока для ознакомления с материалами дела в отношении обвиняемого Полякова Д. И., находящегося под стражей. После оглашения постановления обвиняемый предпринял попытки нанесения себе телесных увечий. При этом суд ходатайство следствия удовлетворил и ограничил Полякова в сроках ознакомления с делом", - сказали в суде.

Как отметил источник ТАСС в правоохранительных органах, конвоиры и прибывшие медики оказали ему помощь.

"Сейчас его жизнь вне опасности. По факту инцидента начата проверка", - добавил он.

Поляков получил известность как исполнитель песен в жанре шансон, выступает под сценическим псевдонимом Дон Поляков. По данным СМИ, артиста обвиняют в похищении украинского бизнесмена Юрия Василенко, которого в свою очередь обвиняли в организации убийства экс-депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова. Музыкант вину не признает.