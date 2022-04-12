Полицейские машины сгорели в Сочи

Два полицейских автомобиля сгорели на парковке по улице Кирпичной перед зданием УВД в Адлерском районе Сочи. Как сообщает «Российская газета», по предварительной версии, причиной инцидента стало короткое замыкание.

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Информация о возгорании поступила диспетчеру МЧС вечером 11 апреля. В кратчайший срок к месту прибыли пожарные, которым за пять минут удалось локализовать огонь, а еще через пять — ликвидировать возгорание. В происшествии никто не пострадал, на месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.