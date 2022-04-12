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3 часа назад

Полицейские машины сгорели в Сочи

Елена Прошина

Два полицейских автомобиля сгорели на парковке по улице Кирпичной перед зданием УВД в Адлерском районе Сочи. Как сообщает «Российская газета», по предварительной версии, причиной инцидента стало короткое замыкание.

Полицейские машины сгорели в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о возгорании поступила диспетчеру МЧС вечером 11 апреля. В кратчайший срок к месту прибыли пожарные, которым за пять минут удалось локализовать огонь, а еще через пять — ликвидировать возгорание. В происшествии никто не пострадал, на месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Согласно видео из соцсетей от очевидцев, сначала загорелась одна из ведомственных машин, а через некоторое время огонь перекинулся на второе авто. Свидетели инцидента отмечали, что от транспортных средств остался лишь обгоревший остов — восстановлению они не подлежат. При этом автомобиль марки «Лада» долгое время не использовался и считался списанным.

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