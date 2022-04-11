Полиция задержала политика Кара-Мурзу

На выходе из дома был задержан полицией политик Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

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По информации адвоката, полиция задержала Кара-Мурзу у выхода из дома.

В начале февраля в Москве задержали участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. Позже Марию арестовали на 15 суток из-за публикации в соцсетях, сделанной в 2015 году.