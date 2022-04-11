В Краснодаре проверяют информацию об осквернении надгробий нацистскими символами

Полиция в Краснодаре проверяет информацию о том, что на кладбище в хуторе Ленина неизвестные осквернили надгробие, нарисовав на нем нацистскую символику. Об этом ТАСС сообщил ТАСС в понедельник начальник пресс-службы местного УМВД Артем Коноваленко.
"На основании выявленной в сети Интернет информации в настоящее время сотрудниками полиции инициативно проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение", - сказал Коноваленко, добавив, что в полицию сообщений об этом происшествии не поступало.
В понедельник в социальных сетях региона появилось сообщение о том, что в хуторе Ленина (пригород Краснодара) неизвестные осквернили могилу на кладбище. На фотографиях, прикрепленных к постам, видно, что на надгробии нарисован нацистский символ.