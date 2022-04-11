Стала известна причина инцидента с Boeing 737-800 в Малайзии

Неисправность датчиков скорости стала причиной недавнего инцидента с малайзийским Boeing 737-800, внезапно потерявшим во время полета высоту. Об этом пишет в понедельник газета The Star со ссылкой на исполнительного директора Управления гражданской авиации Малайзии Честера Чи Суна.

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"Неисправность приборов привела к ложным показателям скорости, в результате чего лайнер увеличил тангаж (угловое движение самолета - прим. ТАСС) и автопилот отключился", - рассказал чиновник. Между тем, по его словам, "в результате незамедлительных и правильных действия командира воздушного судна контроль над движением самолета был восстановлен". Бортовые самописцы также показали оперативное вмешательство пилота в процесс восстановления управления лайнером, добавил глава управления.

"Этот лайнер в настоящее время находится на земле, ожидается дополнительная проверка от производителя", - отметил он.