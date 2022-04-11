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1 час назад

Эксперты назвали причину инцидента с Boeing 737-800 в Малайзии

ТАССиещё 2

Неисправность датчиков скорости стала причиной недавнего инцидента с малайзийским Boeing 737-800, внезапно потерявшим во время полета высоту. Об этом пишет в понедельник газета The Star со ссылкой на исполнительного директора Управления гражданской авиации Малайзии Честера Чи Суна.

Стала известна причина инцидента с Boeing 737-800 в Малайзии
Фото: ТАССТАСС

"Неисправность приборов привела к ложным показателям скорости, в результате чего лайнер увеличил тангаж (угловое движение самолета - прим. ТАСС) и автопилот отключился", - рассказал чиновник. Между тем, по его словам, "в результате незамедлительных и правильных действия командира воздушного судна контроль над движением самолета был восстановлен". Бортовые самописцы также показали оперативное вмешательство пилота в процесс восстановления управления лайнером, добавил глава управления.

"Этот лайнер в настоящее время находится на земле, ожидается дополнительная проверка от производителя", - отметил он.

Boeing 737-800 компании Malaysia Airlines 3 апреля совершал перелет по маршруту Куала-Лумпур - Тавау (штат Сабах), примерно через 30 минут после вылета лайнер, находясь на высоте около 7,6 тыс. м, резко начал терять высоту, снизившись примерно на 600 м. После этого экипаж принял решение вернуться в столичный аэропорт. Аналогичная модель Boeing потерпела крушение на юго-западе Китай 21 марта, в результате чего 132 человека погибли.

Происшествия,Boeing,
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