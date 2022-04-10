В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
54 минуты назад

Полиция задержала ударившего женщину ножом курьера

Lenta.ruиещё 4

Полицейские задержали курьера, ударившего женщину ножом в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

Полиция задержала ударившего женщину ножом курьера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел у одного из жилых домов на улице Октября. Между курьером интернет-магазина и прохожей произошел конфликт. В результате потерпевшая получила ножевые ранения, ее госпитализировали.

Появились подробности нападения курьера на россиянку

Нападавшего задержали на месте. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. По словам старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольги Врадий, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, нож, допрошены свидетели. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения», — рассказала Врадий.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД России задкржали в Москве гражданина Украины, которого разыскивают правоохранительные органы Чехии за разбой, совершенный им в Праге. В октябре 2012 года с сообщниками, вооруженными пистолетом, битой и ножом, ворвались в квартиру к жителям Праги. Они связали хозяев и заставили раскрыть им PIN-коды от банковских карт. Похитив наличные деньги, наручные часы, мобильный телефон и несколько банковских карт, налетчики скрылись на автомобиле BMW X6, принадлежащем потерпевшим.

Происшествия,Ольга Врадий,МВД России,Следственный комитет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители