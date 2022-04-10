Полиция задержала ударившего женщину ножом курьера

Полицейские задержали курьера, ударившего женщину ножом в подмосковном Реутове. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

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Инцидент произошел у одного из жилых домов на улице Октября. Между курьером интернет-магазина и прохожей произошел конфликт. В результате потерпевшая получила ножевые ранения, ее госпитализировали.

Нападавшего задержали на месте. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина. Его доставили в отдел полиции. По словам старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольги Врадий, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, нож, допрошены свидетели. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании мужчине меры пресечения», — рассказала Врадий.