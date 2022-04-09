Известную блогершу избили в Москве

Популярную тиктокершу Терезу Пудовкину избили в одном из московских кафе ее знакомые. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Издание отмечает, что данные о состоянии потерпевшей к ним пока не поступили. Но известно, что пользовательница TikTok написала в полицию заявление на злоумышленников.

Журналисты РЕН ТВ подчеркнули, что у Терезы Пудовкиной более 200 тысяч подписчиков. Она постоянно нарушает ПДД, при этом не оплачивает штрафы.