Известную блогершу избили в Москве

Популярную тиктокершу Терезу Пудовкину избили в одном из московских кафе ее знакомые. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что данные о состоянии потерпевшей к ним пока не поступили. Но известно, что пользовательница TikTok написала в полицию заявление на злоумышленников.
Журналисты РЕН ТВ подчеркнули, что у Терезы Пудовкиной более 200 тысяч подписчиков. Она постоянно нарушает ПДД, при этом не оплачивает штрафы.
В 5-tv.ru рассказали, что в социальной сети пользуются популярностью ролики, в которых Пудовкина позирует, танцует в ярких, облегающих нарядах.