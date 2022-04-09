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39 минут назад

Известную блогершу избили в Москве

Илья Родин

Популярную тиктокершу Терезу Пудовкину избили в одном из московских кафе ее знакомые. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известную блогершу избили в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что данные о состоянии потерпевшей к ним пока не поступили. Но известно, что пользовательница TikTok написала в полицию заявление на злоумышленников.

Журналисты РЕН ТВ подчеркнули, что у Терезы Пудовкиной более 200 тысяч подписчиков. Она постоянно нарушает ПДД, при этом не оплачивает штрафы.

В 5-tv.ru рассказали, что в социальной сети пользуются популярностью ролики, в которых Пудовкина позирует, танцует в ярких, облегающих нарядах.

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