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8 апреля

Росимущество выставило на торги три мотоцикла Абызова

News.ru

Росимуществом выставлены на продажу три мотоцикла экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, который обвиняется в том, что создал вместе со своими сообщниками преступное сообщество для нелегального предпринимательства и извлечения преступного дохода, сообщает РИА Новости.

Три мотоцикла Абызова пустят с молотка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из лотов — мотоцикл Ducati 1199 Panigaler — оценён в 350 тысяч рублей. Два других той же марки — в 651 и 664 тысячи рублей.

Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В августе прошлого года Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.

Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путём обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Предпринимательство,Абызов Михаил Анатольевич,Сибэко,Альфа-банк,Росимущество,
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