Три мотоцикла Абызова пустят с молотка

Росимуществом выставлены на продажу три мотоцикла экс-министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, который обвиняется в том, что создал вместе со своими сообщниками преступное сообщество для нелегального предпринимательства и извлечения преступного дохода, сообщает РИА Новости.

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Один из лотов — мотоцикл Ducati 1199 Panigaler — оценён в 350 тысяч рублей. Два других той же марки — в 651 и 664 тысячи рублей.

Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В августе прошлого года Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.