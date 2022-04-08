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8 апреля

Стало известно о состоянии летчиков упавшего МиГ-31

Lenta.ruиещё 18

Стало известно о состоянии летчиков упавшего в Ленинградской области сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на источники.

Стало известно о состоянии летчиков упавшего МиГ-31
Фото:  Министерство обороны РФ / Globallookpress.com Министерство обороны РФ / Globallookpress.com

«По предварительной информации, экипаж при катапультировании не пострадал, но осмотр у медиков летчикам все-таки предстоит», — пишет газета.

Издание замечает, что пилотов нашли в лесу в районе поселка Торковичи.

Согласно данным пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), самолет МиГ-31 потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в пятницу, 8 апреля. Экипаж катапультировался, к месту происшествия направлены специалисты. Вероятной причиной инцидента называется техническая неисправность самолета.

Были опубликованы фотографии и видео с места происшествия.

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