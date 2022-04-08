В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
54 минуты назад

Власти Сербии обратятся в НАТО из-за появления истребителя рядом с гражданским самолетом

Российская Газетаиещё 9

Сербия направит официальный запрос России и НАТО по инциденту, связанным с появлением истребителя рядом с пассажирским самолетом компании Air Serbia, который направлялся из Белграда в Москву. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая в эфире национального телевидения.

Вучич сообщил об угрозе истребителя НАТО следовавшему в Москву самолету
Фото: ReutersReuters

Он зачитал рапорт пилотов о произошедшем. Самолет, предположительно НАТО, летел всего на километр ниже пассажирского борта. Истребитель напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета, отметил сербский лидер. По его словам, российская служба контроля полетов "корректно оповестила, что вблизи другой самолет и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это".

Вучич пообещал потребовать от НАТО информацию.

"Кто и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам?", - цитирует РИА Новости президента.

Он не исключил, что это могла быть и случайность, добавив, что есть точные координаты, где появился истребитель.

Сербский лидер отметил, что его страну, не закрывшую свое воздушное пространство для России, обвиняют в том, что на ее самолетах "украинская кровь".

"Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбила Сербию и осуществляла агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой",- отметил сербский президент.

Сербия рассказала об угрозах Запада из-за поддержки Москвы

Ранее президент Сербии уже заявлял, что его страна подвергается сильному внешнему давлению из-за активного авиационного сообщения с Россией. При этом сербский президент уточнил, что авиакомпания Air Serbia, была вынуждена сократить число авиарейсов с нескольких до одного в день.

Происшествия,Александр Вучич,НАТО,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители