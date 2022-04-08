Вучич сообщил об угрозе истребителя НАТО следовавшему в Москву самолету

Сербия направит официальный запрос России и НАТО по инциденту, связанным с появлением истребителя рядом с пассажирским самолетом компании Air Serbia, который направлялся из Белграда в Москву. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая в эфире национального телевидения.

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Он зачитал рапорт пилотов о произошедшем. Самолет, предположительно НАТО, летел всего на километр ниже пассажирского борта. Истребитель напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета, отметил сербский лидер. По его словам, российская служба контроля полетов "корректно оповестила, что вблизи другой самолет и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это".

Вучич пообещал потребовать от НАТО информацию.

"Кто и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам?", - цитирует РИА Новости президента.

Он не исключил, что это могла быть и случайность, добавив, что есть точные координаты, где появился истребитель.

Сербский лидер отметил, что его страну, не закрывшую свое воздушное пространство для России, обвиняют в том, что на ее самолетах "украинская кровь".

"Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбила Сербию и осуществляла агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой",- отметил сербский президент.