Полиция Тель-Авива начала штурм здания в поисках террориста

Полиция Израиля штурмует здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист, убивший двух и ранивший шестерых во время стрельбы в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую государственную телерадиокомпанию KAN.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщают журналисты, не исключено, что нападавший мог взять заложников.

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Стрельба в центре Тель-Авива

Неизвестные открыли стрельбу в центре Тель-Авива вечером 7 апреля. В результате скончались два человека, еще четверо находятся в критическом состоянии. По словам мэра города Рона Хульдаи, они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжелое.

По информации израильских СМИ, стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф.

Полиции удалось обезвредить одного из нападавших. Второй преступник до сих пор не задержан. Службы безопасности продолжают поиск. В центре города усилен патруль из военных и полицейского спецназа. Они ведут активные поиски, переходя от дома к дому.

Полиция призывает жителей Тель-Авива не покидать свои дома. С аналогичной просьбой выступил мэр города.

В министерстве транспорта сообщили, что в центре города остановлено движение общественного транспорта.

Теракты в Израиле

Это уже четвертое нападение в Израиле за последние недели. В конце марта в Израиле также произошла серия терактов. неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в израильском городе Беэр-Шева на юге страны. Была убита одна и тяжело ранены еще две женщины. Прибывшая полиция застрелила мужчину, предварительно обезоружив его.

27 марта два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в городе Хадера. Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в свою очередь указала, что ранены были четверо, два мужчины и девушка в возрасте 20 лет, а также 45-летний человек.

По данным полиции Израиля, злоумышленники открыли огонь по полицейским на улице Герберта Самуэля, в результате чего трое из них были ранены. Правоохранители нейтрализовали нападавших.

29 марта пятеро израильтян стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Стрелявший был нейтрализован пребывшими на месте преступления сотрудниками полиции.