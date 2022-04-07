СК РФ возбудил уголовное дело по фактам пыток над российскими пленными

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам пыток и издевательств над российскими военнопленными на Украине. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.
"Военный следственный отдел Следственного комитета по Подольскому гарнизону возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - отметили в СК.
Основанием для возбуждения дела стали показания рядового, анкетные данные которого не разглашаются в интересах следствия. Он провел в плену 29 дней, его постоянно избивали и угрожали убийством.
В Следственном комитете рассказали, что рядовой проходит военную службу по контракту с 2016 года в должности радиста. Участвуя в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, он отвечал за обеспечение связи между подразделениями. 2 марта рядовой в составе группы из четырех военнослужащих принял бой, в ходе которого ему пулями отстрелило палец правой руки, пробило кисти, две пули попали в спину, одна из них прошла навылет через живот, другая - через плечо. Его сослуживец погиб, остальные получили многочисленные ранения. В таком состоянии российский военнослужащий попал в плен, где ему была оказана медицинская помощь. Прибывшие в медучреждение украинские военные надели ему на голову мешок и, несмотря на то, что россиянин нуждался в медицинском уходе после операции, его перевезли в воинскую часть в Полтаве.
"Вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания военнопленных, военнослужащего неоднократно били по голове кулаками, кирпичом, пистолетом, угрожали убийством, дергали за операционные трубки", - рассказали в СК.
Его неоднократно допрашивали как военнослужащие, так и люди в штатском с масками на голове. Происходящее снималось на видеокамеру или камеру мобильного телефона. Если ответы не устраивали допрашивающих, то камера выключалась, и его снова били, приставляли к виску пистолет, заставляли учить гимн Украины.
1 апреля 2022 года состоялся обмен пленными, в ходе которого россиянин был передан российскому командованию. Сейчас он находится на лечении.
"Давая показания, рядовой пояснил, что слышал в плену, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z, а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями", - сообщили в СК.