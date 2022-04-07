СК РФ возбудил уголовное дело по фактам пыток над российскими пленными

В Следственном комитете рассказали, что рядовой проходит военную службу по контракту с 2016 года в должности радиста. Участвуя в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, он отвечал за обеспечение связи между подразделениями. 2 марта рядовой в составе группы из четырех военнослужащих принял бой, в ходе которого ему пулями отстрелило палец правой руки, пробило кисти, две пули попали в спину, одна из них прошла навылет через живот, другая - через плечо. Его сослуживец погиб, остальные получили многочисленные ранения. В таком состоянии российский военнослужащий попал в плен, где ему была оказана медицинская помощь. Прибывшие в медучреждение украинские военные надели ему на голову мешок и, несмотря на то, что россиянин нуждался в медицинском уходе после операции, его перевезли в воинскую часть в Полтаве.