Адвокаты Навального обжаловали приговор

Защита блогера Алексея Навального обжаловала приговор по новому делу об оскорблении суда и мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.
"В суд поступили две жалобы от адвокатов на приговор", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалоб пока не назначена.
Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении судьи. Суд назначил ему также 1 год и 8 месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.
Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему 3,5 года условного срока на реальный в колонии общего режима.