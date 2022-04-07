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3 часа назад

Защита Алексея Навального обжаловала приговор по новому делу

ТАСС

Защита блогера Алексея Навального обжаловала приговор по новому делу об оскорблении суда и мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Адвокаты Навального обжаловали приговор
Фото: арар

"В суд поступили две жалобы от адвокатов на приговор", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении судьи. Суд назначил ему также 1 год и 8 месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему 3,5 года условного срока на реальный в колонии общего режима.

Происшествия,Ив Роше,Алексей Навальный,Аэропорт Шереметьево,Мосгорсуд,
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