Адвокаты Навального обжаловали приговор

Защита блогера Алексея Навального обжаловала приговор по новому делу об оскорблении суда и мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

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"В суд поступили две жалобы от адвокатов на приговор", - сказала собеседница агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Лефортовский суд Москвы 22 марта приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве и оскорблении судьи. Суд назначил ему также 1 год и 8 месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей. Наказание Навальному было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.