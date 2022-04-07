В Хакасии зарегистрировали первый лесной пожар

"По оперативным данным, в Усть-Бюрском лесничестве (Усть-Абаканский район) накануне вечером зарегистрирован первый лесной пожар. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Пожар возник в результате травяного пала, который перекинулся на лесной фонд. На тушение пожара сначала направили 17 спасателей и шесть единиц техники, а затем усилили группировку. Тушение пожара продолжается.

По прогнозам синоптиков, в Хакасии сохраняется неблагоприятная погода с порывами ветра до 18 м/с. Всего с начала года ликвидировали 85 степных пожаров на площади 200 км и 121 травяной пал травы на площади около 430 тыс. кв. м.