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1 час назад

В Хакасии зарегистрировали первый лесной пожар

ТАСС

Первый лесной пожар тушат в Усть-Абаканском районе Хакасии, сообщила в четверг пресс-службы правительства региона.

В Хакасии зарегистрировали первый лесной пожар
Фото: ТАССТАСС

"По оперативным данным, в Усть-Бюрском лесничестве (Усть-Абаканский район) накануне вечером зарегистрирован первый лесной пожар. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Пожар возник в результате травяного пала, который перекинулся на лесной фонд. На тушение пожара сначала направили 17 спасателей и шесть единиц техники, а затем усилили группировку. Тушение пожара продолжается.

По прогнозам синоптиков, в Хакасии сохраняется неблагоприятная погода с порывами ветра до 18 м/с. Всего с начала года ликвидировали 85 степных пожаров на площади 200 км и 121 травяной пал травы на площади около 430 тыс. кв. м.

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